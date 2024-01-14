Названы виновные в пожаре на сортировочном центре Wildberries в Шушарах

После пожара, уничтожившего огромный склад маркетплейса, глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.
Как передает центральный аппарат Следственного комитета РФ, причастными к пожару сортировочного центра в Шушарах являются пока неустановленные лица, отвечавшие за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.
В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары, — передает ведомство.
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14.01.2024 14