Названы виновные в пожаре на сортировочном центре Wildberries в Шушарах

Автор: Анастасия Щербакова
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После пожара, уничтожившего огромный склад маркетплейса, глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело.

Как передает центральный аппарат Следственного комитета РФ, причастными к пожару сортировочного центра в Шушарах являются пока неустановленные лица, отвечавшие  за соблюдение правил противопожарной безопасности на объекте.

В результате злоупотребления полномочиями неустановленными лицами, выполняющими управленческие функции, связанные с соблюдением правил противопожарной безопасности на складе в ООО «Вайлдберриз», 13 января 2024 года произошел пожар, вследствие чего обрушилось здание склада, а также уничтожены хранившиеся на нем товары, — передает ведомство.
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14.01.2024 14
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