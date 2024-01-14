Wildberries запустил горячую линию для родственников сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Из сортировочного центра было эвакуировано более 1600 человек, многие из которых остались без связи.

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске горячей линии для родственников, которые не могут связаться со своими близкими, работавшими в сортировочном центре в Шушарах.

Из складского помещения было эвакуировано более 1600 человек, которые с спешке оставили не только личные вещи, но и телефоны, оставшись без связи.

Номер горячей линии: +7-495-775-55-57.

Во время эвакуации некоторые исполнители склада вынужденно остались без связи. Поэтому мы открываем круглосуточную горячую линию для тех, кто не смог связаться со своими близкими и родственниками, которые 13 января могли быть на складе в Шушарах, — приводит сообщение маркетплейса РИА Новости.