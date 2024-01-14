Жителям Ленобласти рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в домах

Как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, температура воздуха в жилых помещениях не может быть ниже +18-20 градусов, а в угловых комнатах – не меньше +20-22.

В ведомстве для начала советуют обратиться в организацию, поставляющую вашему дому коммунальные услуги. Это может быть управляющая организация или ТСЖ. Если договоры заключены напрямую с поставщиками, разбираться придется уже с ними.

В первую очередь подготовьте претензию в 2 экземплярах, одна из которых останется у вас. Важно: на документе должна быть отметка о принятии.

Если организация не принимает претензию, можно направить документ по почте с уведомлением о вручении.

В претензии укажите, что температура в квартире ниже нормативной, в связи с чем требуйте провести замеры температуры воздуха в квартире. Ссылаться при этом можно на Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», — советуют в ведомстве.

Если игнорирование вашей проблемы продолжается, смело обращайтесь в Комитет жилищного надзора и контроля Ленинградской области.