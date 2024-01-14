Жителям Ленобласти рассказали, куда жаловаться на отсутствие тепла в домах

Как подчеркивают в региональном Роспотребнадзоре, температура воздуха в жилых помещениях не может быть ниже +18-20 градусов, а в угловых комнатах – не меньше +20-22.
В ведомстве для начала советуют обратиться в организацию, поставляющую вашему дому коммунальные услуги. Это может быть управляющая организация или ТСЖ. Если договоры заключены напрямую с поставщиками, разбираться придется уже с ними.
В первую очередь подготовьте претензию в 2 экземплярах, одна из которых останется у вас. Важно: на документе должна быть отметка о принятии.
Если организация не принимает претензию, можно направить документ по почте с уведомлением о вручении.
Если игнорирование вашей проблемы продолжается, смело обращайтесь в Комитет жилищного надзора и контроля Ленинградской области.