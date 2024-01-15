В Выборге подорожал вход в парк «Монрепо»

Вход в выборгский музей-заповедник «Парк Монрепо» подорожал.

Взрослым теперь придется заплатить за посещение парка 300 рублей, иностранцам – 600 рублей, пенсионерам, многодетным семьям и лицам с 16 до 18 лет – 150 рублей.

Бесплатно посетить парк могут ветераны, инвалиды, военнослужащие, сироты, сотрудники музеев, пенсионеры, проживающие на территории ЛО (старше 65 лет) и другие категории. Подробный список льготных категорий опубликован на сайте музея-заповедника.