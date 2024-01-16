В Петербурге с февраля запускают ежедневные автобусные рейсы в Ригу

Автор: Сергей Агутин
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Автобусный перевозчик Ecolines запустит рейсы из Санкт-Петербурга в столицу Латвии Ригу, сообщает Neva.Today.

Автобусы организации начнут курсировать по этому направлению через Псков с 1 февраля 2024 года.

Из Санкт-Петербурга автобус будет выезжать в 22:00, из Риги в 20:00. Перевозчик предоставил возможность обменять билеты на отмененный рейсы в Хельсинки на поездку по латвийскому направлению.

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