Тело пятиклассника нашли в сгоревшем частном доме в Токсово

Автор: Гузель Галимова
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Возгорание произошло сегодня ночью, 16 января, на улице Некрасова в Токсово Всеволожского района Ленобласти. Там горели частный дом и легковой автомобиль.

На месте работали 12 спасателей, задействовав три единицы техники. Через полтора часа возгорание было ликвидировано. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили тело 11-летнего мальчика.

Тело пятиклассника нашли в сгоревшем частном доме в Токсово токсово, пожар, погиб ребенок, ЛенобластьФото: прокуратура Ленинградской области
Тело пятиклассника нашли в сгоревшем частном доме в Токсово токсово, пожар, погиб ребенок, ЛенобластьФото: прокуратура Ленинградской области
Фото: прокуратура Ленинградской области

Прокуратура начала проверку. На месте происшествия работает городской прокурор Дмитрий Смирнов, он координирует действия аварийных служб и правоохранителей.  Также на его контроль поставлены ход и результаты проверки.

По данным паблика «Мэш на Мойке», 37-летнюю мать погибшего доставили в больницу с серьезными ожогами, а отец скрылся с места происшествия вскоре после прибытия спасателей. Его сейчас ищут.

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