Тело пятиклассника нашли в сгоревшем частном доме в Токсово

Возгорание произошло сегодня ночью, 16 января, на улице Некрасова в Токсово Всеволожского района Ленобласти. Там горели частный дом и легковой автомобиль.

На месте работали 12 спасателей, задействовав три единицы техники. Через полтора часа возгорание было ликвидировано. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили тело 11-летнего мальчика.

Фото: прокуратура Ленинградской области Фото: прокуратура Ленинградской области

Фото: прокуратура Ленинградской области

Прокуратура начала проверку. На месте происшествия работает городской прокурор Дмитрий Смирнов, он координирует действия аварийных служб и правоохранителей. Также на его контроль поставлены ход и результаты проверки.

По данным паблика «Мэш на Мойке», 37-летнюю мать погибшего доставили в больницу с серьезными ожогами, а отец скрылся с места происшествия вскоре после прибытия спасателей. Его сейчас ищут.