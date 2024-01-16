На новорожденную упала наледь с крыши во Всеволожском районе. Готовится уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту падения наледи на новорожденную 10 января в Мурино Всеволожского района.
На ребенка в коляске с крыши многоквартирного дома упала наледь. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Сергею Сазину представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.
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24.06.2022 4147