На новорожденную упала наледь с крыши во Всеволожском районе. Готовится уголовное дело

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту падения наледи на новорожденную 10 января в Мурино Всеволожского района.

На ребенка в коляске с крыши многоквартирного дома упала наледь. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь. Следственный комитет организовал процессуальную проверку.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Сергею Сазину представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения на контроле в центральном аппарате Следственного комитета.