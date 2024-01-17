Полицейские задержали вора, укравшего украшения из церковной лавки в Сертолово

Полицейские 12 января задержали в Сертолово 33-летнего безработного, его подозревают в ограблении храма.

Ограбление было совершено еще 22 декабря. Мужчина зашел в церковную лавку у храма Сергия Радонежского на улице Школьной в Сертолово и попросил сотрудницу показать серебряные ладанку и подвеску с изображением ангела. С украшениями мужчина выбежал из храма и успел скрыться. Ущерб — 1,6 тысяч рублей.

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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В настоящий момент преступник помещен в изолятор. Известно, что ранее он был судим за кражи, умышленное повреждение имущества и наркотики.

Ведется следствие.