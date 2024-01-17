Двое жителей Киришей погибли на СВО

В райцентре Киришского района Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшими на СВО военнослужащим Артемом Петровым и Павлом Лейкиным.

По указу президента мужчин посмертно наградили Орденами Мужества.

Видео: Информационный центр «Кириши»

Артем Петров родился и вырос в Киришах, в 2020 году окончил местную школу. В октябре 2023 году заключил контракт с ВС РФ. Боец погиб 30 ноября.

Павел Лейкин родился во Владимирской области, затем переехал с родителями в Кириши. Осенью 2022 года был мобилизован. Ему было 32 года.