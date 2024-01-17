Метель накроет некоторые районы Ленобласти 18 января

Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленобласти 18 января.
Ночью местами пройдет небольшой снег. День будет также снежным, местами ожидаются сильные осадки. Днем в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный умеренный, днем местами с порывами сильного.
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Температура воздуха ночью -12…-17°С, местами -20…-23°С, днем -6…-11°С. На дорогах сложная обстановка.