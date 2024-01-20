Лукашенко заявил о бешеных очередях на белорусские автомобили

В Беларуси образовались бешеные очереди на новые автомобили Geely. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, его слова приводит БелТА.

«Очередь бешеная. Люди хотят покупать этот автомобиль. Задача правительства и министра – кровь из носа удовлетворить этот спрос. Надо, насколько это возможно, увеличивать производство легкового транспорта», – заявил Александр Лукашенко

«БелДжи» – совместное предприятие с китайской фирмой Geely, которое с 2011 года ведет в Беларуси крупноузловую сборку машин. Завод выпускает Geely Atlas Pro, Tugella и Coolray.

По словам вице-премьера республики Петра Пархомчика, на базе китайской модели JAC в стране намерены создавать электрокары. Выпускать их планируют под брендом «БелДжи».