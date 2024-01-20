Проект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января

Автор: Сергей Агутин
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Законопроект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, и лишать почетных званий.

Согласно инициативе, конфисковать имущество могут за:

  • распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах;
  • публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
  • публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ;
  • публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил;
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
  • призывы к введению санкций в отношении России и россиян;
  • содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или зарубежных госорганов;
  • реабилитацию нацизма.

Законопроект уже поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, Росфинмониторинг и комиссия правительства по законопроектной деятельности.

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