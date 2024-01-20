Проект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, и лишать почетных званий.
Согласно инициативе, конфисковать имущество могут за:
- распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах;
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ;
- публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил;
- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
- призывы к введению санкций в отношении России и россиян;
- содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или зарубежных госорганов;
- реабилитацию нацизма.
Законопроект уже поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, Росфинмониторинг и комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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