Проект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января

Законопроект о конфискации имущества россиян внесут в Госдуму 22 января. Об этом сообщил Вячеслав Володин. По его словам, проект позволит конфисковывать деньги, ценности или иное имущество, «используемые или предназначенные для финансирования преступной деятельности против безопасности» России, и лишать почетных званий.

Согласно инициативе, конфисковать имущество могут за:

распространение заведомо ложной информации о вооруженных силах;

публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности;

публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение целостности РФ;

публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил;

публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;

призывы к введению санкций в отношении России и россиян;

содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или зарубежных госорганов;

реабилитацию нацизма.

Законопроект уже поддержали Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст, Росфинмониторинг и комиссия правительства по законопроектной деятельности.