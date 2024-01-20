ВСУ обстреляли гостиницу в Горловке, в которой находился представитель губернатора Ленобласти в Енакиево Алексей Брицун

Ночью 20 января ВСУ обстреляли Горловку. Один из снарядов попал в гостиницу «Родина», в номер, соседний с тем, который занимает Алексей Брицун – представитель губернатора Ленинградской области в Енакиево.
Алексей Брицун рассказал, что по гостинице и прилегающей территории прилетело три снаряда HIMARS. После этого ВСУ обстреляли район и кассетными боеприпасами.
Александр Дрозденко уже связался со своим представителем в Енакиево. Алексей Брицун доложил главе региона, что с ним все в порядке.
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09.12.2023 1949