ВСУ обстреляли гостиницу в Горловке, в которой находился представитель губернатора Ленобласти в Енакиево Алексей Брицун

Ночью 20 января ВСУ обстреляли Горловку. Один из снарядов попал в гостиницу «Родина», в номер, соседний с тем, который занимает Алексей Брицун – представитель губернатора Ленинградской области в Енакиево.

Алексей Брицун рассказал, что по гостинице и прилегающей территории прилетело три снаряда HIMARS. После этого ВСУ обстреляли район и кассетными боеприпасами.

Александр Дрозденко уже связался со своим представителем в Енакиево. Алексей Брицун доложил главе региона, что с ним все в порядке.