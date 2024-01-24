Россияне в декабре потратили на покупку новых автомобилей рекордные 385 млрд рублей

В декабре 2023 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 384,7 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные исследования «Открытие авто» и «Автостат» сообщает ТАСС.

Декабрьский показатель является рекордным за всю историю наблюдения за рынком. С ноября по декабрь сумма трат на покупку автомобилей увеличилась на 17%. В годовом выражении расходы подскочили в 2,6 раза. Финансoвая емкость российского авторынка к концу года поднялась до 3,13 триллиона рублей, предыдущий рекорд был установлен в 2021-м (3,05 триллиона рублей).

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В декабре россияне почти в восемь раз больше потратили на массовые автомобили, чем на премиальные. Продажи китайских машин составили 67% всех трат — прочие участники рынка отстают от брендов из КНР как минимум в пять раз, отмечают аналитики.