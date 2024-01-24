Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 24 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

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На Донецком направлении потери противника составили до 220 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, артиллерийская система М777 производства США, орудие М119 производства США, гаубица «Мста-Б», орудие Д-20 и две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 105 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

На Запорожском направлении противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 украинских военнослужащих, семь автомобилей, а также зенитная установка ЗУ-23.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две тактические ракеты «Точка-У».

Кроме того, уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат.