В Ленобласти с 1 февраля подорожают абонементные проездные на электрички

В Ленобласти с 1 февраля вырастет стоимость абонементных проездных на пригородных поездах.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, повышение коснется не только Ленинградскую область, но и Псковскую и Республику Карелия.

Купить проездной можно за 30 дней до начала его действия. Подробнее ознакомиться с ценами можно на станциях и вокзалах, а также сайте АО «СЗППК».

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С начала года также изменились тарифы на проезд в пригородных поездах, курсирующих в Ленинградской и Псковской областях и в Республике Карелия.