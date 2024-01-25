Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Алексеем Гуляевым.

Младшего лейтенанта похоронили на кладбище в поселке Ольшаники.

Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации СВО, погиб военный, Ленобласть, Выборгский районАдминистрация МО Первомайское сельское поселение
Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации СВО, погиб военный, Ленобласть, Выборгский районАдминистрация МО Первомайское сельское поселение
Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации СВО, погиб военный, Ленобласть, Выборгский районАдминистрация МО Первомайское сельское поселение
Фото: администрация МО Первомайское сельское поселение

«Мы разделяем невосполнимую боль утраты с родными и близкими Алексея Гуляева, его друзьями, одноклассниками и сослуживцами. Он останется для нас образцом мужества, отваги, верности своему воинскому долгу и любви к Отечеству», — сообщили в администрации Первомайского сельского поселения.

Вам будет интересно
Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации СВО, погиб военный, Ленобласть, Выборгский район
Многодетный отец из Сланцевского района погиб в ходе спецоперации
В зоне спецоперации погиб житель Сланцевского района Ленобласти Олег Михайлов. Ему было 42 года. Он погиб 1 января 2024 года. У...
18.01.2024 473
Автор