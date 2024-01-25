Житель Выборгского района погиб в зоне спецоперации

В Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с погибшим военнослужащим Алексеем Гуляевым.
Младшего лейтенанта похоронили на кладбище в поселке Ольшаники.
Администрация МО Первомайское сельское поселение
Администрация МО Первомайское сельское поселение
Администрация МО Первомайское сельское поселение
«Мы разделяем невосполнимую боль утраты с родными и близкими Алексея Гуляева, его друзьями, одноклассниками и сослуживцами. Он останется для нас образцом мужества, отваги, верности своему воинскому долгу и любви к Отечеству», — сообщили в администрации Первомайского сельского поселения.
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