Госдума запретила увольнять родителей-одиночек с ребенком до 16 лет

Госдума приняла закон, согласно которому работодателю запрещено увольнять родителей-одиночек с ребенком до 16 лет и других законных представителей, воспитывающих детей в одиночку.

Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента РФ.

В настоящее время эта мера распространяется на одиноких родителей с детьми до 14 лет.

«Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. В такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели — понимать свою ответственность», — приводит ГД заявление спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.