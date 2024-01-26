Россияне смогут устанавливать самозапрет на кредиты через банки и МФО

В России предлагают упростить процедуру самозапрета на кредиты для граждан.

Заявление о добровольном отказе от получения ссуд хотят разрешить подавать не только на портале «Госуслуги» и в многофункциональных центрах, но и напрямую через банки и микрофинансовые оргaнизации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рабочую версию законопрoекта.

Поправки в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях» могут вступить в силу с января 2026 года. Цель таких изменений — снизить риски мошенничества при оформлении ссуд.

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Ранее в силу вступил закон, согласно которому россияне смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца.