Мишустин подписал постановление об индексации более 40 соцвыплат с 1 февраля

Автор: Гузель Галимова
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий. Они будут увеличены на 7,4%.

В частности, речь идет о ежемесячных выплатах инвалидам, ветеранам ВОВ и ветеранам боевых действий, чернобыльцам и Героям России. Повысится и ряд выплат семьям с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячные — по уходу за ними, маткапитал.

В целом такая мера затронет около 20 миллионов человек.

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16.01.2024 154
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