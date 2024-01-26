Билеты на «Поезд Победы» в Кингисеппе моментально разобрали

Автор: Сергей Агутин
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Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» приедет в Кингисепп 27 января. Для посетителей доступны вагоны с экспозициями, повествующие о событиях Великой Отечественной войны. 

На сайте была открыта регистрация для жителей и гостей. На момент подготовки публикации все билеты разобраны. Отдельные пригласительные могут появиться, если кто-то отметит посещение.

Также доступен виртуальный тур.

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