Билеты на «Поезд Победы» в Кингисеппе моментально разобрали

Иммерсивная передвижная выставка «Поезд Победы» приедет в Кингисепп 27 января. Для посетителей доступны вагоны с экспозициями, повествующие о событиях Великой Отечественной войны.
На сайте была открыта регистрация для жителей и гостей. На момент подготовки публикации все билеты разобраны. Отдельные пригласительные могут появиться, если кто-то отметит посещение.
Также доступен виртуальный тур.
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