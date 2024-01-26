Ленинградцы поддержали коммунальщиков и привели в порядок территорию у памятников и мемориалов

Жители Ленобласти помогли убрать снег с прилегающих к мемориалам и памятникам участков в преддверии годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

«Участники уборки делятся фотографиями. Спасибо всем участникам за поддержку и сохранение памяти о важнейшем событии в истории нашей земли», ― отметил председатель комитета по ЖКХ Ленобласти Александр Тимков.

Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.