Запасы зерна снизились в России

В декабре 2023 года суммарные запасы зерновых агрокультур в российских сельскохозяйственных организациях снизились на 1,7 % в сравнении с тем же периодом 2022-го и составили 34,7 миллиона тонн. Об этом сообщает «Интерфакс».

За это время запасы пшеницы снизились на 1,6 %, до 21,8 миллиона тонн. Больше всего снизились запасы масличных культур – на 13,2 %, до 5,5 миллиона тонн. Резервы подсолнечника за это время сократились на 7 % и составили 2,7 миллиона тонн.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на статистические данные аналитиков Российского зернового союза (РЗС) сообщил, что с начала 2024 года вывоз российского зерна сократился на 24,5 %. С 1 по 21 января из страны вывезли в общей сложности 2,6 миллиона тонн зерновых агрокультур.