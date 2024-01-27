Стали известны подробности об изнасиловании на чемпионате мира по хоккею

Полиция канадского Галифакса продолжила расследование предполагаемого изнасилования, произошедшего на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею 2003 года. Об этом сообщает CityNews Halifax.

Констебль Джон Маклауд заявил, что срока давности в данном деле не существует, и они готовы оказать любую посильную помощь. На момент подготовки публикации полиция начала опрашивать свидетелей и собирать данные.

В июле 2022 года министр спорта Канады Паскаль Сент-Онж инициировала расследование в отношении Федерации хоккея страны (Hockey Canada) в связи со скандалом вокруг бывших игроков молодежной сборной Канады, которых обвинили в изнасиловании

Национальная хоккейная лига сообщила, что проведет внутреннее расследование в отношении восьми хоккеистов в связи с обвинениями в сексуальном насилии 27 мая. Отмечалось, что с иском в суд обратилась 24-летняя женщина.