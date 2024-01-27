В Гатчине прошла межрегиональная акция памяти «Блокадных дней святое братство»

Автор: Сергей Агутин
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В Гатчине возле стелы «Город воинской славы» прошла межрегиональная акция памяти «Блокадных дней святое братство», посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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В ходе мероприятия выступили профессиональный коллектив «Хор русской армии» и творческие коллективы Ленинградской области.

В мероприятии приняли участие ветераны из Гатчинского, Всеволожского, Тосненского, Кировского, Ломоносовского и Лужского районов Ленинградской области, почетные гости, представители общественных и молодежных организаций, юнармейцы и школьники.

В рамках акции установили траурные корзины и возложили цветы к стеле «Гатчина – город воинской славы».

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27.01.2024 25
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