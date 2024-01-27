Сергей Перминов: Ленинградская победа стала ключевым событием, которое похоронило фашизм

В Ленинградской области отмечают 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В торжественно-траурной церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» поучаствовал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Каждый сантиметр гатчинской земли пропитан кровью поколений, которые отстояли нашу свободу. Миллионы жизней были положены на алтарь Победы. И именно эта Ленинградская победа стала тем ключевым событием, которое похоронило коричневую чуму в Советском союзе и в Европе. Народ, который не боится смерти, невозможно этим напугать. Народ-победитель невозможно победить», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что спустя 80 лет Россия снова оказалась на этом рубеже, и Победа вновь будет за нами.

«Я знаю, что мы сделаем этот шаг в будущее, и наша с вами ответственность передать поколениям, идущим за нами, память о том подвиге, который совершили вы, который совершил наш народ. Вместе мы всегда побеждали, вместе мы победим и в этот раз», – выразил уверенность Сергей Перминов

Сенатор обратился к ветеранам, пожелав им долгих лет жизни и крепости духа. И попросил передать молодым поколениям как можно больше знаний, опыта и мужества, которые помогли отстоять независимость нашей Родины.