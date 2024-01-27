Ветераны Великой Отечественной войны получат по 50 тысяч рублей к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады

Более 56 000 ветеранов Великой Отечественной войны получат единоразовую выплату в 50 тысяч рублей, приуроченную ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По данным Социального фонда, деньги получат ветераны в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

«Блокада Ленинграда стала символом стойкости, единения и непреклонности духа нашего народа», – отметил Сергей Чирков, председатель Соцфонда