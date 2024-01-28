Эксперт назвал причины роста цен на корма для животных

Президент национальной Ассоциации зооиндустрии связывает подорожание с двумя основными факторами.

По словам главы ассоциации Кирилла Дмитриева, рост цен на популярные корма для животных («Гурмэ», «Дарлинг», Purina One, Felix и Pro Plan) вызвано сложностями в логистике, а также уровнем инфляции в России. Сказалось на росте цен и высокая ключевая ставка ЦБ, что «приостановило возможность кредитования» бизнеса на прежнем уровне, рассказал эксперт радио «КП».

Вместе с тем, ухудшения качества кормов для животных не произойдет, уверен Дмитриев.

Нашими потребителями являются питомцы, которых трудно обмануть. Если качество продукции ухудшится, то они просто перестанут есть такой корм, это сразу станет очевидно хозяину и он перестанет его покупать. Поэтому в нашей индустрии качество кормов не падает, — заявил он.