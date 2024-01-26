В России подорожает корм для кошек и собак

Российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до 12%.
Повышение цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. Ценник на сухие и влажные корма изменится с 5 февраля 2024 года, передает РБК информацию источника.
Необходимость этой меры производитель объясняет ростом себестоимости производства на фоне удорожания сырья, ингредиентов, логистики и упаковки — изменение цен даже «не покроет всего роста себестоимости».
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25.01.2024 78