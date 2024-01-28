Назван лучший фильм киностудии «Мосфильм» за всю историю

Комедия «Джентльмены удачи» режиссера Александра Серого признана лучшей картиной киностудии «Мосфильм».
Она заняла первое место в «Абсолютном топе» фильмов киностудии, представленном телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция», передает ТАСС.
На втором и третьем местах оказались «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» режиссера Леонида Гайдая, а на четвертом — его же «Иван Васильевич меняет профессию». Замыкает пятерку оскароносная мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».
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Также в десятку вошли «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Летят журавли» и «Броненосец «Потемкин», девятое место разделили «Девчата» и «Служебный роман», а десятое досталось военной драме «Иди и смотри».