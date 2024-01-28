В Ростове-на-Дону обрушился подъезд аварийной пятиэтажки — видео

Вечером 27 января в Ростове-на-Дону на улице Нариманова произошло частичное обрушение стены пятиэтажного жилого дома, а сегодня, 28 января, рухнул весь подъезд.

27 января местные власти оперативно эвакуировали 95 жильцов. Обошлось без пострадавших. На данный момент здание оцеплено, подходы к зданию перекрыты.

Видео: Алексей Логвиненко, г лава администрации Ростова-на-Дону

Многоквартирный дом может продолжить разрушаться из-за неустойчивости и нестабильности конструкции, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

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