Около 4,5 тыс. человек приняли участие в марафоне «Дорога жизни»

Во Всеволожске Ленобласти прошел 55-й легкоатлетический марафон «Дорога жизни», посвященный 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В нем приняли участие около 4,5 тыс. спортсменов, из них 2,5 тыс. участников выбрали дистанцию в 42,2 км – это расстояние от мемориала «Разорванное кольцо» до мемориала «Цветок жизни». Другие спортсмены и любители бежали 1 и 5 километров.
Видео: администрация Ленобласти
Международный зимний марафон «Дорога жизни» проводят с 1970 года в последнее воскресенье января. В забегах участвуют ветераны и блокадники. Причем не все из них выбрали пешую трассу, для скандинавской ходьбы. Есть и такие, кто вышел на марафонскую дистанцию.
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