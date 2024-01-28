Дожди и плюсовая температура – погода в Ленобласти на 29 января

В Ленобласти 29 января ожидается преимущественно облачная погода.
Местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Ветер юго-западный, западный умеренный, утром, днем местами порывы до сильного, 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью +2…-3°С, днем 0…+5°С. На дорогах местами гололедица.
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22.01.2024 252