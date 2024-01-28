Власти Ленобласти начали обследовать и приводить в готовность бомбоубежища, пишет «Коммерсант» со ссылкой на вице-губернатора Михаила Ильина.

По словам чиновника, с начала года в регионе организована работа по обследованию бомбоубежищ и приведению таких объектов в надлежащий вид. В работе участвуют управляющие компании, ТСЖ, комитеты правительства и органы местного самоуправления. Последним уже переданы изготовленные указатели к бомбоубежищам. Их распространит оперштаб области к середине февраля.

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Ранее Александра Дрозденко распорядился пересчитать бомбоубежища в регионе и определить сумму средств, которая понадобится для приведения их в пригодное для использования состояние. В 2023 году в регионе числилось 3454 бомбоубежищ, в которых могут разместиться до 4 млн человек.