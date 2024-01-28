МЧС Ленобласти напомнило о мерах безопасности при использовании бытовой химии

В МЧС Ленинградской области рассказали, как пользоваться бытовой химией без вреда для здоровья. А также напомнили о важности соблюдения мер безопасности.
В первую очередь, препараты нужно применять только по прямому назначению, и пользоваться исключительно теми средствами, которые были приобретены в магазине и имеют этикетку на упаковке. Всю химию необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов.
Фото: t.me/gumchslo
Фото: t.me/gumchslo
Фото: t.me/gumchslo
«Ваша безопасность — ваша ответственность!», — отметили спасатели.
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25.01.2024 106