МЧС Ленобласти напомнило о мерах безопасности при использовании бытовой химии

В МЧС Ленинградской области рассказали, как пользоваться бытовой химией без вреда для здоровья. А также напомнили о важности соблюдения мер безопасности.

В первую очередь, препараты нужно применять только по прямому назначению, и пользоваться исключительно теми средствами, которые были приобретены в магазине и имеют этикетку на упаковке. Всю химию необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов.

Фото: t.me/gumchslo Фото: t.me/gumchslo

Фото: t.me/gumchslo

«Ваша безопасность — ваша ответственность!», — отметили спасатели.