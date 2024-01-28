МЧС Ленобласти напомнило о мерах безопасности при использовании бытовой химии

Автор: Гузель Галимова
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В МЧС Ленинградской области рассказали, как пользоваться бытовой химией без вреда для здоровья. А также напомнили о важности соблюдения мер безопасности.

В первую очередь, препараты нужно применять только по прямому назначению, и пользоваться исключительно теми средствами, которые были приобретены в магазине и имеют этикетку на упаковке. Всю химию необходимо хранить отдельно от пищевых продуктов.

МЧС Ленобласти напомнило о мерах безопасности при использовании бытовой химии мчс, Ленобласть, бытовая химияФото: t.me/gumchslo
МЧС Ленобласти напомнило о мерах безопасности при использовании бытовой химии мчс, Ленобласть, бытовая химияФото: t.me/gumchslo
Фото: t.me/gumchslo

«Ваша безопасность — ваша ответственность!», — отметили спасатели. 

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25.01.2024 106
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