Более 8 тысяч ленинградцев посетили «Поезд Победы» во время его путешествия по Ленобласти

«Поезд Победы» посетил Ленинградскую область с 23 по 28 января и сделал остановки в Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге.

Всего иммерсивную выставку в Гатчине, Волосово, Кингисеппе и Луге посетили 8 183 ленинградца.

«На территории этих населенных пунктов в годы Великой Отечественной войны развернулись ожесточенные сражения Ленинградской битвы. В январе-начале февраля Гатчина, Волосово, Кингисепп и Луга отмечают 80-летие со дня их освобождения от нацистской оккупации», — напомнили в правительстве 47 региона.

Напомним, что в поезде восемь вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий. Виртуальная экспозиция «Поезда Победы» доступна на сайте проекта ПоездПобеды.рф.

Отметим, что звание «Города воинской доблести» Кириши получили в 2020 году за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.