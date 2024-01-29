В Свердловской области автобус с детской хоккейной командой попал в ДТП, погибли четыре человека

В Свердловской области произошло ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду по хоккею. В результате аварии погибли четыре человека.

ДТП произошло утром 29 января на четвертом км подъезда к поселку Верх-Нейвинский от 289-го км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Предварительно, у автобуса марки «Ютонг» с детской хоккейной командой во время движения лопнуло колесо, в результате чего он выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Citroën.

Фото: t.me/sverdlovskprok Фото: t.me/sverdlovskprok Фото: t.me/sverdlovskprok

Фото: t.me/sverdlovskprok

Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли на месте. Тренер команды умер по дороге в больницу, пишут «Известия».

Известно, что ребята возвращались в Новоуральск с соревнований из Челябинской области. В автобусе были 18 подростков от 15 до 16 лет, Прокуратура проводит проверку.