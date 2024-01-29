В деревне Касимово внезапно умер трехмесячный ребенок

В воскресенье утром, 28 января, в дежурную часть позвонила 32-летняя жительница деревни Касимово Всеволожского района Ленобласти.
Она рассказала, что трехмесячному ребенку внезапно стало плохо. Мальчик перевернулся, после чего перестал дышать.
Прибывший на место сотрудник правоохранительных органов обнаружил тело младенца. Внешних признаков насильственной смерти на теле мальчика не обнаружено.
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Труп направлен в морг, где установят точную причину смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.