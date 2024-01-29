Жителям Ленобласти напомнили о запрете на использование беспилотников

Соответствующий запрет действует с мая прошлого года.

Правительство Ленинградской области напомнило о действующем запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов в регионе. Исключение составляют БПЛА госорганов и объектов инфраструктуры по спецразрешениям.

Как подчеркивается, гражданские дроны на территории области подлежат уничтожению силами охраны и правоохранительных органов.

Напомним, запрет на использование БПЛА гражданским применением в регионе действует с 7 мая прошлого года в соответствии с раннее изданным указом президента.