Жителям Ленобласти напомнили о запрете на использование беспилотников

Соответствующий запрет действует с мая прошлого года.
Правительство Ленинградской области напомнило о действующем запрете на полеты беспилотных летательных аппаратов в регионе. Исключение составляют БПЛА госорганов и объектов инфраструктуры по спецразрешениям.
Как подчеркивается, гражданские дроны на территории области подлежат уничтожению силами охраны и правоохранительных органов.
Напомним, запрет на использование БПЛА гражданским применением в регионе действует с 7 мая прошлого года в соответствии с раннее изданным указом президента.
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