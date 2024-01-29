На волховском промышленном предприятии запланирована индексация зарплат на 15%

Как сообщили в пресс-службе Волховского филиала АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро»), с 1 февраля 2024 года заработные платы работников будут проиндексированы на 15%.

В компании заявили, что очередная индексация заработных плат обусловлена высокими производственными и экономическими результатами деятельности предприятия компании, в том числе в Ленинградской области. В 2023 году волховские химики выпустили почти 983 тысячи тонн удобрений, 550 871 тонну фосфорной кислоты и более миллиона тонн серной кислоты. Эти показатели не остались без внимания.

Год был сложный, мы активно занимались вопросами импортозамещения. С этой задачей справляемся: предприятие работает без остановок, планы выполняем. И это главное. Очень рада, что руководство компании ценит наш труд и заботится о нас, – сказала начальник лаборатории технического контроля и диагностики Волховского промышленного комплекса Галина Рогозина.

Напомним, что в течение 2021-2023 гг. средняя заработная плата сотрудников предприятий Группы, работающих в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях, выросла на 60%. На предприятиях трудятся свыше 23 тысяч человек. Помимо индексации зарплат, ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню химика и Дню горняка.