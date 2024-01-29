Общая сумма поддержки НКО Ленобласти от губернатора в 2024 году составит 109 млн рублей

Ленинградские НКО подали 172 заявки по одиннадцати направлениям на самый масштабный в 2024 году конкурс грантов губернатора
Заявки на участие принимались по одному из 11 направлений. Например, на социальное обслуживание и поддержку граждан будет выделено 18 млн рублей, на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства — 31 млн рублей). Итого по всем направлениям будет выделено 109 млн рублей.
Отбор финалистов будет проходить до 15 марта 2024 года. Эксперты будут учитывать множество критериев. Экспертный совет по оценке социальных инициатив НКО в 2024 году возглавит первый вице-губернатор Игорь Петров. Реализация социальных проектов стартует 1 апреля.
Как уже ранее писал ivbg.ru, для того, чтобы быть в курсе актуальных новостей, информации о реализуемых проектах СО НКО, мерах поддержки и многом другом, рекомендуем подписаться на группу в ВКонтакте «Объединение НКО в Ленинградской области».
Напоминаем, что Ресурсный центр «ВМЕСТЕ» оказывает БЕСПЛАТНУЮ поддержку для СО НКО и инициативных граждан Ленобласти по работе с конкурсными заявками (в том числе рекомендации по улучшению не выигранных заявок), реализации проектов и отчетности по ним, а также иным вопросам связанным с деятельностью НКО.
Для получения поддержки необходимо:
1. Заполнить форму
2. Дождаться пока с вами свяжутся (обработка заявок может занять 2-3 дня)
3. Получить поддержку.
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