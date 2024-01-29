Общая сумма поддержки НКО Ленобласти от губернатора в 2024 году составит 109 млн рублей

Ленинградские НКО подали 172 заявки по одиннадцати направлениям на самый масштабный в 2024 году конкурс грантов губернатора

«Сегодня завершился этап подачи заявок. У нас рекорд — 172 заявки. Комитету предстоит «засучить рукава», чтобы провести их техническую проверку. Дальше в дело вступят эксперты, которые будут работать до 15 марта. И тогда мы сможем объявить победителей», — отметила Екатерина Путронен, председатель комитета общественных коммуникаций 47 региона.

Заявки на участие принимались по одному из 11 направлений. Например, на социальное обслуживание и поддержку граждан будет выделено 18 млн рублей, на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства — 31 млн рублей). Итого по всем направлениям будет выделено 109 млн рублей.

Отбор финалистов будет проходить до 15 марта 2024 года. Эксперты будут учитывать множество критериев. Экспертный совет по оценке социальных инициатив НКО в 2024 году возглавит первый вице-губернатор Игорь Петров. Реализация социальных проектов стартует 1 апреля.

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