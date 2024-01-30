Порядка 25 тысяч звонков поступило за неделю в службу «112»

За прошедшую неделю, с 22 по 28 января, жители Ленобласти позвонили в службу «112» почти 25 тыс. раз.
Экстренного реагирования потребовали 10,1 тыс. заявок, из них комплексного – 1,8 тыс. вызовов.
Больше всего вызовов поступило от жителей Всеволожского, Гатчинского и Ломоносовского районов. Чаще всего по номеру «112» вызывали скорую помощь — 4,7 тыс. и полицию – 4,4 тыс. звонков. Остальные обращения направили в ЕДДС районов, пожарных, спасательных, дорожных и энергетических служб, и в аварийную газовую службу.
Вам будет интересно
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об индексации с 1 февраля более 40 социальных выплат и пособий. Они будут увеличены...
26.01.2024 114