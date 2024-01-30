В Луге спасли собаку, провалившуюся в трехметровую выгребную яму

В Луге домашняя собака провалилась в выгребную яму глубиной три метра. Животное пришлось доставать спасателям.

К моменту прибытия дежурного караула 135 пожарной части Лужского отряда Леноблпожспас собака уже сильно замерзла и из последних сил держалась передними лапами за доску. Через пять минут животное достали.

После посещения душа собаку ждет поход к ветеринару.

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