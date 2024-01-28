В Петербурге из пожара на овощебазе спасли кошку Марусю

На Пискаревском рынке Петербурга вечером 27 января загорелась овощебаза.
Среди людей пострадавших не было, однако в одном из задымленных помещений обнаружили кошку Марусю. Ее заметили охранники рынка.
Видео: 78.ru
Маруся надышалась угарным газом и находилась почти без сознания, однако пожарные оказали ей первую помощь и помогли прийти в себя. Сотрудники склада рассказали, что Маруси уже около 12-15 лет.
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