В Петербурге из пожара на овощебазе спасли кошку Марусю

На Пискаревском рынке Петербурга вечером 27 января загорелась овощебаза.

Среди людей пострадавших не было, однако в одном из задымленных помещений обнаружили кошку Марусю. Ее заметили охранники рынка.

Видео: 78.ru

Маруся надышалась угарным газом и находилась почти без сознания, однако пожарные оказали ей первую помощь и помогли прийти в себя. Сотрудники склада рассказали, что Маруси уже около 12-15 лет.