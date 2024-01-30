Минтруд и Минздрав предложили упростить порядок оформления инвалидности

Минтруд и Минздрав подготовили проект приказа, сокращающего перечень обследований для установления инвалидности, передает РБК.

Предлагается исключить 250 обследований и консультаций врачей из перечня необходимых для установления инвалидности, 250 — признать заменяемыми на другие, еще 50 обследований планируется перевести в разряд дополнительных. Это должно упростить процедуру оформления инвалидности.

Документ также увеличивает сроки действия результатов около 950 исследований. Если пациент уже проходит лечение, то для установления инвалидности будут использованы сведения, которые уже содержатся в его медкарте.

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Ежегодно медико-социальную экспертизу проходят порядка 2 млн человек. Это люди, которым инвалидность устанавливается впервые, а также те, кому статус инвалида был присвоен на определенный срок — до совершеннолетия, на год или два, сообщили РБК в Минтруде.