14-летний подросток на маминой машине устроил погоню с полицейскими под Тихвином

В Тихвинском районе Ленобласти полицейские устроили погоню за красным автомобилем «ВАЗ», стекла которого были наглухо затонированными. А водитель проигнорировал требования об остановке.

Во время погони нарушитель превышал скорость и неоднократно выезжал на «встречку», едва не спровоцировав ДТП. На 439-м километре федеральной трассы А-114 полицейский применил табельное оружие. Один раз он выстрелили в воздух и три – в сторону автомобиля. После этого «ВАЗ» вылетел на обочину.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

За рулем сидел 14-летний житель Тихвина. Водительских прав у него, конечно, не было. В салоне так же были парень и девушка, его знакомые. Их всех доставили в отдел полиции, а потом передали родителям.

Машина принадлежит матери подростка, он взял ее без спроса. Родителей всех троих подростков привлекли к административной ответственности за «Неисполнение родителями или законными представителями своих обязанностей по воспитанию».