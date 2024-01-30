США получат золотые медали Олимпиады-2022 из-за дисквалификации Валиевой

Американские фигуристы будут награждены золотыми медалями за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Об этом заявила генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд, передает ТАСС.
Это произошло после того, как российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года и лишили всех наград. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил.
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Напомним, американцы в Пекине были вторыми, первое место заняла сборная России с Камилой Валиевой.