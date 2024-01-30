В Петербурге после капитального ремонта открылась станция метро «Ладожская»

Во вторник рано утром, 30 января, для пассажиров после капитального ремонта вновь открылась станция метро «Ладожская».

Она начала работать на вход по стандартному графику — в 05:37.

Фото: vk.com/passtransportspb Фото: vk.com/passtransportspb Фото: vk.com/passtransportspb Фото: vk.com/passtransportspb

Фото: vk.com/passtransportspb

На станции отремонтировали три эскалатора, заменили балюстраду, обновили облицовку стен в вестибюле, колонны и покрытие пола из природного камня. Также установлены новые турникеты, входные и выходные группы дверей, полностью перестроены инженерные системы и другие работы.

Вам будет интересно В Петербурге до конца года откроют три новые станции метро Правительство Петербурга назвало сроки сдачи трех новых станций метро. Как рассказал вице-губернатор Николай Линченко, в третьем квартале 2024 года планируется закончить... 21.01.2024 270

Станция из-за ремонта была закрыта с 4 марта 2023 года.