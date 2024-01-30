В Ленинградской области откроют новый склад Wildberries

Компания Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти площадью 154 тыс. «квадратов» за 9 млрд рублей.

Соответствующее соглашение о социально-экономическом сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Wildberries Татьяна Бакальчук.

Распределительный центр построят в районе поселка Красный Бор Тосненского района. Срок строительства – два года. Первую очередь планируется запустить уже в этом году.

«Это большой объем инвестиций в экономику Ленобласти и достаточно больше количество рабочих мест — почти 7,5 тыс. Уверен, что сотрудничество будет успешным», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, в ночь на 13 января в Шушарах полностью сгорел склад маркетплейса Wildberries. Новый центр разгрузит единственный склад в Петербурге (Уткина Заводь в Невском районе).