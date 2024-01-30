Жителей Ленобласти призвали дважды прикладывать проездные к валидаторам в общественном транспорте

Данное правило, в частности, касается, льготников.

В Комитет по транспорту Ленобласти просят жителей региона, оплачивающих поездку в общественном транспорте, дважды прикладывать документ к валидатору. Чиновники заверили, что двойная плата взиматься не будет.

Пассажиры не очень понимают, зачем так делать, поэтому часто отказываются прикладывать билет повторно. Но от прикладывания карты во второй раз никакие деньги с нее не списываются. Приложить карту нужно, чтобы поездку правильно учли, — рассказали в комитете порталу «КП».